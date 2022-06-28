為迎接暑假的來臨，交通部觀光局7月15日啟動新一波國旅觀光產業補助措施，從上週起東北角沿線旅宿、餐飲、賞鯨活動等人氣，已提前感受回溫熱潮，讓業者們士氣大增，搶在暑假期間衝一波商機，藉以響應政府政策，再度炒熱國旅市場。

東北角管理處處長馬惠達表示，疫情逐漸降溫中，該補助案的對象包含旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，民眾也跟著受惠；東北角沿線的頭城鎮及礁溪溫泉旅宿餐飲、烏石港賞鯨船等產業，人氣開始回流，7月15日以後訂房及搭船率明顯提升，管理處仍持續要求業者，做好防疫措施、讓遊客安心旅遊。

鳳凰旅行社執行長陳樂強指出，疫情爆發後，旅遊業位於「海嘯第一排」影響甚鉅，感謝觀光局再次提出國旅補助旅行業，每團15人、旅遊天數為2天1夜以上，即可補助2萬元，另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元，想了解鳳凰旅行社旅遊優惠可至官網查詢。

頭城農場業者江富美表示，7月15日後訂房率的確增加3至4成；礁溪9號溫泉旅店總經理謝欣樺說，本週明顯感受暑期訂房率回溫，目前7月份將近7至8成、8月也來到6成多，待方案細節公布後，相信會再有一波訂房潮。

賞鯨船家劉厚漢指出，雖然補助沒有直接受惠，但受到周邊旅宿業連帶影響，搭船人數也有成長約2成。有39年開船經驗的蘭鯨號游船長表示，暑假是登龜山島及賞鯨黃金期，鯨豚經常是群聚出現，一般500至600隻，有時甚至可達上千隻，場面十分壯觀。