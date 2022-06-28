台北遠東香格里拉加入親子戰場，首次將整層客房樓層改造成親子俱樂部，將12間客房打造10個主題空間，各種寓教於樂的豐富設施與精采活動，讓不同年齡的小朋友皆能盡情放電，而家長不僅可陪伴互動遊戲，增進親子關係，亦可於休息區域安心放鬆，享受片刻寧靜。

配合飯店改造，台北遠東香格里拉住房、餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群，7月起闔家入住舒適寬敞的客房、盡享豐盛早餐、再享專屬「夏日童樂園」豐富有趣的親子設施與活動，例如虛擬實境、Switch電玩、拼圖遊戲、廚藝教室、寫真攝影，不只小孩開心放電，還有讓爸媽休息放鬆的娛樂空間與美甲按摩服務，共享親子時光。

餐飲方面，台北遠東香格里拉同步於七樓戶外泳池每週六日下午3-7點，推出「夏日池畔野餐派對」，入場含一份餐點及啤酒、無酒精飲品無限暢飲，還可加購夏日野餐籃，歡度豔夏美好時光。

台北遠東表示，隨著疫情逐漸趨緩，搶攻暑假旅遊潮，為親子家庭客群精心設計「寶貝FUN一夏」住房專案，每晚只需5700元起，含隔日豐盛早餐，以及體驗飯店特別打造一整層的「夏日童樂園」沉浸式體驗，例如VR虛擬實境、童趣遊戲區、廚藝手作課程(週末限定)等，還有體貼爸媽特設的休憩小站、美甲按摩等。

飯店還首度與媽媽包第一品牌喜舖 (CiPU)合作，打造城市野營主題房，預訂超豪華客房以及雅仕套房，將有喜舖繽紛秒開帳篷、折疊椅、好好推折疊車及Lovely好好掛旗，讓小寶貝在房間內也能輕鬆體驗露營樂趣。入住城市野營主題房還將加贈CiPU熱門包款，含時尚方便的愛地球點心袋、Airy後背包及Airy托特包 (價值6450元)，是媽媽們暑假帶孩子們外出活動必備好物。

入住其他房型亦備有貼心可愛的香格里拉小貴賓迎賓禮讓孩子們帶回家，像是遊戲貼紙本或拼圖、可愛動物後背包、兒童沐浴備品等。

緩解緊繃的防疫生活，帶孩子們開心Fun暑假，台北遠東香格里拉特別於7月1日至9月11日推出獨家「夏日童樂園」，預訂「寶貝FUN一夏」親子住房專案的賓客，於住宿期間可入園體驗，讓其他住宿賓客於平日入園每位僅需外加300元、假日外加350元，兩歲以下孩童免費，暢玩「夏日童樂園」。