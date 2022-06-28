北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）27日表示，北約將大舉擴增快速反應部隊人數，從4萬人增至30萬人。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）27日表示，北約將大舉擴增快速反應部隊人數，從4萬人增至30萬人。同一天，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告北約，如果敢侵犯克里米亞半島，將引爆第三次世界大戰。

北約部隊進行軍演。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格27日表示，北約將在本周於馬德里舉行的峰會上通過，將北約的快速反應部隊（NRF）從4萬人大舉增兵至30萬人，他說包括波羅的海國家以及幾個東翼前線國家的部隊將升級至旅級，部隊人數從1000人擴增至3000-5000人。

他強調這將是自冷戰以來，「對北約集體防禦及威懾的最大改革」，目的是要對俄羅斯傳遞明確的恫嚇訊息。

史托騰柏格說，預期北約成員國將在峰會上明確表明，將俄羅斯視為「對我們的安全最重要、最直接的威脅」。

北約的快速反應部隊包含陸、海、空三軍，目的是在遇到攻擊時能快速反應，目前部隊多部署在東翼。自2014年以來，北約快速反應部隊已從1.3萬人增至4萬人。

另外路透社引述俄羅斯新聞網站「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）周一的報導，俄羅斯前總統麥維德夫警告北約，任一個北約國家侵犯克里米亞，將視同對俄羅斯宣戰，恐引爆第三次世界大戰。

Dmitry #Medvedev once again threatens the world with #WW3:



"If a country that is a member of #NATO [attacks Crimea], it is a conflict with the entire North Atlantic Alliance. World War III. A total disaster". pic.twitter.com/9S1Gl2dETd — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2022

「對我們來說，克里米亞就是俄羅斯的一部分，永遠都是，任何侵犯克里米亞的企圖，就是對我們國家宣戰。」他說，「如果是北約成員國做的，這代表與整個北大西洋聯盟發生衝突，一場第三次世界大戰，一場徹底的大災難。」

麥維德夫也警告，如果芬蘭與瑞典加入北約，俄羅斯將加強邊境，並且將準備進行報復措施，警告屆時可能包含在「他們的門檻」安裝伊斯坎德（Iskander）極音速飛彈。