北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）27日表示，北約將大舉擴增快速反應部隊人數，從4萬人增至30萬人。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）27日表示，北約將大舉擴增快速反應部隊人數，從4萬人增至30萬人。同一天，俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告北約，如果敢侵犯克里米亞半島，將引爆第三次世界大戰。

北約部隊進行軍演。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格27日表示，北約將在本周於馬德里舉行的峰會上通過，將北約的快速反應部隊（NRF）從4萬人大舉增兵至30萬人，他說包括波羅的海國家以及幾個東翼前線國家的部隊將升級至旅級，部隊人數從1000人擴增至3000-5000人。

他強調這將是自冷戰以來，「對北約集體防禦及威懾的最大改革」，目的是要對俄羅斯傳遞明確的恫嚇訊息。

史托騰柏格說，預期北約成員國將在峰會上明確表明，將俄羅斯視為「對我們的安全最重要、最直接的威脅」。

北約的快速反應部隊包含陸、海、空三軍，目的是在遇到攻擊時能快速反應，目前部隊多部署在東翼。自2014年以來，北約快速反應部隊已從1.3萬人增至4萬人。

另外路透社引述俄羅斯新聞網站「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）周一的報導，俄羅斯前總統麥維德夫警告北約，任一個北約國家侵犯克里米亞，將視同對俄羅斯宣戰，恐引爆第三次世界大戰。

「對我們來說，克里米亞就是俄羅斯的一部分，永遠都是，任何侵犯克里米亞的企圖，就是對我們國家宣戰。」他說，「如果是北約成員國做的，這代表與整個北大西洋聯盟發生衝突，一場第三次世界大戰，一場徹底的大災難。」

麥維德夫也警告，如果芬蘭與瑞典加入北約，俄羅斯將加強邊境，並且將準備進行報復措施，警告屆時可能包含在「他們的門檻」安裝伊斯坎德（Iskander）極音速飛彈。

文章來源：Russia's Medvedev says any NATO encroachment on Crimea could lead to World War Three
文章來源：Nato to put 300,000 troops on high alert in response to Russia threat
文章來源：Nato plans huge upgrade in rapid reaction force
文章來源：NATO to boost rapid reaction force, Ukraine military support
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