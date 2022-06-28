遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將於6月29日歡慶【日版1.5週年紀念日】，官方特別祭出：【紀念禮物】全體玩家獲得1,500個星導石及★5星鐵鋼*1、【紀念登入活動】最多可獲得1,550個星導石、劇情活動【HERO:BEGINNING】可獲得活動限定裝備道具、【新角色精選轉蛋】即將登場。與繁中版玩家同慶！

《彈射世界》日版1.5週年紀念活動、6月29日正式登場！

《彈射世界》推出【日版1.5週年紀念日】系列活動，【紀念禮物】於6月29日中午11:59前開始遊戲的全體玩家，可獲得1,500個星導石、★5星鐵鋼*1。

【紀念登入活動】於6月29日起每天登入可獲得50個星導石、活動期間最多可獲得1,550個星導石。

《彈射世界》日版1.5週年．紀念登入活動

【HERO:BEGINNING】於6月29日至7月13日舉辦劇情活動，完成專屬任務可蒐集活動專用代幣，可抽取代幣轉蛋獲得限定★5裝備「稜光之刃」及★4裝備「JIT圓盾」。前後篇劇情完成後，可與活動限定角色★4「妮朵」成為夥伴！

※ ★5裝備「稜光之刃」

在庫歐里亞市流通的絕品。某位英雄的主要武器的複製品。閃耀著彩虹光輝的刀刃相當鋒利。

※ ★4裝備「JIT圓盾」

從自動警備SecMk2的零件挪用的珍品。由肩部裝甲改造而成，裝有展開式飛彈發射裝置的圓形盾牌。

《彈射世界》日版1.5週年．HERO:BEGINNING

【新角色精選轉蛋】即將登場，限定★5「艾梅麗雅」、★5「艾絲忒利耶爾」、★5「塞爾吉魯」機率上升中！

《彈射世界》日版1.5週年．新角色精選轉蛋

※ 【限定角色】魅惑的海盜人魚公主 ★5「艾梅麗雅」

在北方的深海。充滿未知與威脅的晦暗海底，發現了超越人類智慧的存在。少女因為這股禁忌的力量，搖身一變長出了雙腿，並開始踏出腳步。這都是為了和夥伴們共同前進！CV:稲川英里。

《彈射世界》角色「艾梅麗雅」

※ 【限定角色】永生的破壞者★5「艾絲忒利耶爾」

不知道什麼原因，穿上了人類裝扮的精靈公主。那個在向日葵花田中笑得楚楚可憐的少女，理所當然地，還是如往常般毫不留情的她。CV:小倉唯。

《彈射世界》角色「艾絲忒利耶爾」

※ 【限定角色】鬆開衣領的槍手★5「塞爾吉魯」

隸屬於陸地政府的獨眼幹練槍手。最近在邊境的浮船街開始經營「萬能便利屋」。非常為夥伴著想，至今仍在擔心位於最前線戰鬥的過去的部下們。CV:金尾哲夫。

《彈射世界》角色「塞爾吉魯」

※ 古老一族的巫女★4「舞姬」

為村落設下結界驅逐妖怪的一族巫女，但其實非常喜歡妖怪。為了實現自己心中那無法對人傾訴的祕密，而持續增廣見聞的原‧千金大小姐。CV:山田麻莉奈。

《彈射世界》角色「舞姬」

※ 兔族的少年戰士★3「柯迪」

目標是成為利牙世界最強之人的年輕小夥子。雖然生為力氣不足的兔族，但那雙飽經鍛鍊的兩腿所使出的踢擊非常強勁，能輕易擊敗普通的犬族、貓族。CV:ふしだりほ。