在汽車、航空以及原油類股上漲，加上半導體族群翻紅情況下，原本面臨多空交戰的韓股，最後多方勝出，28日大盤收2,422.09點，漲20.17點或0.84%，重返2400點且日線連3紅。同時，韓元走升，外資法人共賣超1259.3億韓元。

因為韓元一直走貶，以及當地通膨還在10幾年高點以上，匯銀人士預測，韓國央行在7月中既定貨幣政策會議時，可能會下猛藥1次就調高利率兩碼。

根據彭博社計算，韓國之後6個月內的隱含政策利率，也就是利率期貨正價差約為3%。就韓國利率目前在1.75%來看，暗指當地央行在2022年剩下的7、8、10以及11月4次會議中，利率還有再調升1.25%的可能性。

上漲族群中，現代汽車漲1.64%，起亞漲1.24%，大韓航空母公司Hanjin KAL漲0.65%，大煉油廠SK Innovation也漲1.51%。另外，韓國晶圓雙雄翻紅，三星電子漲1.02%，SK海力士也漲0.32%。

韓元兌一美元匯價在1,283.4附近，韓元升3.1元。