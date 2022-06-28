網紅「髮蠟哥」何翊齊2020年在高雄與董姓男子因租屋問題引發糾紛，推擠間髮蠟哥遭對方出拳尻頭，報警後疑似不滿警方處理方式、現場質疑警方包庇，還開直播怒指「警察和黑道掛勾」，高雄地院依誹謗罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

何男2020年10月南下高雄與董男見面，雙方討論租屋事宜，過程中一言不合，董男罵何男「死胖子、X你媽、你都不怕死」。何男不甘受辱，拿起手機錄影，竟遭在場另一名陳姓男子出拳打頭，何男氣得當場報警。

警方到場處理時，何男情緒失控，質疑警方只抓他、不抓對方，疑似執法不公，還當場開直播說「副所長對我很兇，你們有看見嗎？被人打受害者是被害者，副所長還對我很兇，我跟你們講，相信他們都有熟，黑道警察掛勾……剩下的人都沒有抓，只抓幾個而己」。蔡姓副所長認為無端遭抹黑，事後提告。

何男辯稱，他遭圍毆，報警處理，但蔡姓副所長到場竟然沒將他指認的嫌犯一併移送偵辦，甚至還喝斥他。依一般民眾觀點，當然會對警方執法是否公平質疑。

蔡姓副所長供稱，當時他和員警趕到現場，把全部的人叫到騎樓，由其他員警將何男與衝突對象分開，他還指揮員警將何男帶到警車上冷靜隔離，當天動手的人也被上銬，全依相關規定處置。

法官認為，何男在直播中公開事發地址，還強調自己要去福德二路派出所作筆錄，任何人只要一查就知道何男針對的是蔡姓副所長，何男言行已損及蔡姓副所長的社會評價及名譽。

此外，何男在直播中，不忘提醒觀眾「趕快分享下去」、「幫忙分享下去拉攏一些人進來聊聊天」等詞，可見何男有意透過網路直播將事情擴散、傳播出去，主觀上已具備將指摘內容廣傳的意圖，誹謗事實明顯，依誹謗罪判拘役55日，可上訴。罵人的董男被依公然侮辱罪罰7000元，動手的陳男則依傷害罪判30日，均可易服勞役或易科罰金，可上訴。