華特迪士尼公司旗下的上海迪士尼度假區周二表示，在上海市解除新冠疫情封控措施已屆1個月後，迪士尼樂園主題公園決定將於6月30日重新開放。

上海市委書記李強日前宣布，已實現和鞏固社會面動態清零的成果，「打贏了大上海保衛戰」，許多疫情封控措施已陸續在市民生活的社區與企業工廠間逐步放寬。「打贏大上海保衛戰」則見諸於上海市官方大大小小的會議之中，成為上海防疫政策的主旋律。

《路透》報導說，自3月21日起關閉的上海迪士尼樂園，在上海於6月1日解除嚴厲封控措施一周之後，開放了度假村的部分區域。

迪士尼度假村28日在一份聲明中表示，它將在周三恢復銷售門票，並控制遊客入園流量，園內部份遊客體驗設施─例如漫威宇宙─將暫不開放。

此外，所有入園遊客必須出示過去72小時內進行的核酸檢測陰性證明才能進入。

報導說，自以來新一波疫情來襲，中國政府採取嚴厲封控措施以阻止病毒傳播，在全市範圍內關閉所有公共場所，大約封閉了2個月後， 直到6月25日才有限度開放一些公共場所。

上海迪士尼樂園是與中國國有企業申迪集團的合資企業，申迪集團持有57%的股份。