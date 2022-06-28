HINO商用車台灣總代理和泰汽車推出「Hi HINO」APP，供全台用戶免費下載。不僅能滿足大車司機的行車與生活需求，HINO車主經過資料驗證後，還可享受獨家「愛車秘書」服務，隨時掌握愛車資訊，也有保養提醒、保修進度查詢，還可即時線上預約入廠，方便又快速。

和泰汽車表示，「Hi HINO」APP有五大貼心功能提供車主與非車主使用，包含整理大車友善餐點店家資訊的「大車友善地圖」，讓漫漫長路上不怕肚子餓；還有來保養送點數的「和泰Points」，可折抵部分保修費還可以上HOTAI購兌換好禮；手機掃描結帳功能「和泰Pay」輕鬆又方便；遇上突發狀況，「道路救援」處理步驟及救援拖吊電話都幫你準備好；「原廠據點」功能幫大車司機快速規畫路徑，愛車保養自在無阻。

和泰同時推出多項好康，慶祝APP開台，HINO商用車請到棒球女孩孟潔化身Hi HINO小精靈，詳盡介紹APP功能的同時也為大家加油打氣。即日起至7月31日只要完成指定小任務，就有機會抽中1年份加菜金（和泰Points 1萬點），共計5名幸運兒；即日起至12月31日，每月在Facebook官方粉絲專頁都會釋出實用的大車好康主題，關注粉絲專頁貼文並互動就可再抽和泰Points 100點，每月抽10名；即日起至12月31日用APP預約並回廠不限次數再加送和泰Points 20點。