日本知名動畫《蠟筆小新》今年迎接30週年，將上映的電影《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》也為觀眾帶來震驚的故事，就是主人公「野原新之助」的身世之謎，原本小新和家人一起過著刺激又和平的日常，某天一名自稱「屁祖隱千代女」的女性造訪了野原家，還帶來了一個爆炸性的消息，她說自己才是新之助真正的母親，小新其實並不是野原家的小孩？同時她身邊帶著一位名叫「珍藏」的5歲少年。

當天晚上，千代女與珍藏留宿在野原家中，但是某個不知名的忍者軍團卻襲擊了野原家，這才爆出「千代女」的真實身份，是一名從忍者村逃脫的女忍者，忍者軍團追捕她的同時，認為小新就是千代女的兒子，2人就這麼一起被抓走，同時在忍者村裡，屁祖隱家以代代相傳的「幽靈之術」守護著封印地球能量的「地球肚臍」，假如地球肚臍的能量外洩，地球就會枯萎並停止自轉，全世界都再也無法迎接明天的到來，忍者村此時正面臨著這個重大危機，以小新的身世為主題，開啟的忍者冒險故事。

總是用活潑夾帶感動，讓觀眾莞薾一笑的蠟筆小新，為了打造出具有30週年涵義的故事，邀請導演橋本昌和將重點重新聚焦在主角「小新」，導演分享到這次的主題是「忍者」，是為了嚴守秘密過著隱蔽生活的人們，正好與觀眾印象中自由奔放的小新形成強烈對比，透過小新傻氣、任性、可靠又溫柔的魅力，忍者村的人們將逐漸受到影響，而故事中也將有四面八方來的手裡劍、炸裂的忍術，受到考驗的野原一家人，甚至關乎地球存亡的危機，請各位觀眾好好期待小新異想天開的忍術，觀賞這次的電影。

電影中的關鍵角色「屁祖隱千代女」是一名在忍者村中繼承了「幽靈之術」，與屁祖隱家末裔結為夫妻的女忍者，她突然出現在野原一家人面前，說自己是「新之助真正的母親」。這位謎樣的女子，由前「AKB48」成員川榮李奈擔任配音，川榮李奈表示，她從小就看小新的動畫，也因此了解到家庭的溫暖是多麼重要，這次她接演的角色是一位帥氣的女忍者，同時也是一位可靠的母親，並擁有女性可愛的一面，能夠演出這麼有魅力的角色真的非常開心，她會盡全力詮釋，也希望觀眾們期待她的表現。

為了紀念蠟筆小新的第30部劇場版上映，製作團隊特別邀請到曲風歡樂、具有明快節奏感的無界限人氣團體「綠黃色社會」打造出主題曲〈太陽仍會再次升起〉，2018年出道的綠黃色社會，擅長將豐富多彩的生活感受，詮釋為具有穿透性的歌聲與曲調，讓人留下深刻印象，廣受大眾喜愛。他們表示，為了詮釋出野原家與屁祖隱一家，為了守護「明日」的未來而努力奔走的心境，以及小新勇敢、帥氣幽默的感覺，添加了較強的旋律來歌唱，同時為了體現出小新的心情，還悄悄加入了「蠟筆小新」旋律。

《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》中日文版將於8月5日在台同步上映。