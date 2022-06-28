阿伯出事啦！ 6旬老翁醉倒安全島上演下半身失蹤 險爆頭

嚇死人了，台中精武路500號前的安全島上年6月23日深夜被民眾發現有男子上半身晾在馬路上，下半身隱沒在安全島草叢，深夜突見下半身失蹤半身人，讓民眾以為見到鬼，更擔心他會遭到行駛的車子輾暴頭，警消獲報到場才發現男子疑似酒醉，喚醒他後，他堅持不就醫且要酒退後才返家，警消只好合力將他扶到路邊安全處所。

家住精武路附近的60歲程姓男子，23日晚間與友人飲酒後，步行返家，疑因喝到醉茫茫，竟倒臥在精武路500號前的安全島上，下半身躺在人行道草叢內，上半身則懸掛在安全島上，險象環生。

經民眾報警，台中市第二分局文正派出所獲報後到場，試圖將程男喚醒，並連絡消防救護，幸將經119消防人員到場檢查程男毫髮無傷，合力將男子扶到路邊安全處所，程男卻稱住家就在附近，但問他到那，卻又說不出正確地址，警方經其同意查看程男手機也無法聯絡到家人。

警方只好將他暫時安置在路旁椅子上休息，待酒醒他再自行返家；男子橫躺安全島畫面經網友PO網，也引起不少網友議論，紛表示「這比台南美術館的展覽還恐怖！」、「沒注意的話會爆頭欸，好危險」、「這沒看到車開過去，會斷頭吧？」、「被撞到真的不知算誰的」。