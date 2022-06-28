許修睿指出，實體商圈逐漸在沒落，想要跟上腳步，就得與時俱進，加入電商平台，才能重新加入銷售戰局。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

此次數位行銷課程內容著重在系統建置、數位會員經營、數據分析應用等，對於中小型企業與店家經營數位銷售將有實質上的幫助。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

有鑑於傳統商圈沒落，加上疫苗侵襲，實體商家不斷關門求去，反觀許多品牌透過數位平台建置會員制度，業績不降反升，新竹市議會議長許修睿特別與台灣電商發展協會合作，將在30日推出輔導課程，教導店家數位銷售的觀念與平台，完全免費。

許修睿指出，傳統市區商圈逛街購物是很多人的童年，但是因為疫情的關係，加上購物型態的轉變，大家不得不接受實體商圈沒落的事實，想要跟上腳步，就得與時俱進，加入電商平台，才能重新加入銷售戰局，期望所有店家都能為業績再創一片天空，也促進新竹市整體產業繁榮。

台灣電商發展協會理事長曾昭維表示，此次數位行銷課程內容著重在系統建置、數位會員經營、數據分析應用等，對於中小型企業與店家經營數位銷售將有實質上的幫助，運用數位系統輕鬆提升銷售金額，讓每個商家能夠與時俱進使用系統並充分運用政府資源來達到提升業績和提升管理成效。

事實上，這個數位銷售課程去年就已經舉辦3場，獲得好評，許多錯過時程的店家紛紛反應能夠加開課程，有鑑於此，台灣電商協會今年在向中央爭取補助，30日下午2點將在新竹市議會舉辦電商課程。

曾昭維說，這次政府輔助計畫與睿鼎數位公司「LINE官方鑽石銷售夥伴及銀級技術夥伴」共同合作，這家系統公司成功合作案例包含15個大產業、500多家知名品牌客戶和已導入近1萬個門市，包含星巴克、台北國賓飯店、健身工廠、漢來美食、瓦城等不計其數的知名品牌，皆是他們的合作客戶。

此套系統有別於市面上的系統特別適合商圈商家的經營管理，可以對應商家需求在LINE上擁有相對的系統服務，包含LINE即是電子會員卡、電子票券、訂餐系統、LINE禮物等。商家和顧客不用額外下載APP，商家一機掌握顧客管理，而顧客不用在翻找會員卡，不管對店家還是消費者都是雙贏。

許修睿指出，數位化以前只是讓一些企業活得更好，但今天是企業能不能活下去的關鍵，今年希望可以透過導入政府輔導計畫，讓有心想透過數位化核電商扭轉企業命運的企業、商家及民眾，透過此次講座有個實質方案可以行動。

歡迎運用數位系統輕鬆提升銷售金額，想報名的商家或中小企業，可以至報名網址https://lin.ee/VgeGpK1報名，或是到「台灣電商發展協會」粉絲專頁，在貼文內點選報名網址。