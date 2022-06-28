73歲無照老婦人騎車到路口，竟不顧後方有沒有來車，直接「鬼切」左轉，造成後方1名20歲男騎士當場撞上，2人噴飛在地，翻滾了好幾圈。（翻攝自記者爆料網）

新北市鶯歌114縣道昨（27）1名73歲無照婦人騎車到路口，竟不顧後方有沒有來車，直接「鬼切」準備左轉，造成後方1名20歲男騎士撞上，2人噴飛在地，身體翻滾好幾圈，物品和零件噴散一地，影片曝光網友紛紛怒罵「為什麼要直接轉彎啊？感覺好可怕的轉法」、「要迴轉也不看一下，眼瞎了嗎」。

新北市鶯歌114縣道昨（27日）早上8點多發生擦撞車禍！一名女騎士來到路口打算要左轉，但未依規定兩段式，而是直接從路邊橫跨兩線車道「鬼切」，導致後方直行騎士閃避不及，當場發生碰撞，撞擊當下2人當場都摔飛在地，女騎士更是在地上連續翻滾數圈，車內物品散落一地。

73歲無照老婦人騎車到路口，竟不顧後方有沒有來車，直接「鬼切」左轉，造成後方1名20歲男騎士當場撞上，2人噴飛在地，翻滾了好幾圈。（翻攝自記者爆料網）

有目擊者事後在臉書「我是鶯歌人iYingge」發文指出，1名騎士躺平無意識、左腳粉碎性骨折，另1名騎士事故後有坐起來、意識清楚」他說當時2輛機車速度都太快，只聽到一聲「碰」，接著機車零件就噴飛；警方事後查出該名73歲老婦根本沒有駕照，撞上20歲男性騎士。

其他網友紛紛留言「直行的真衰，轉彎的想不開請找砂石車」、「為直行者默哀」、「為什麼要直接轉彎啊？感覺好可怕的轉法」、「就看到有個北七神之鬼切」、「要迴轉也不看一下，眼瞎了嗎，害直行車」、「早上看到真的很警惕自己」，警方留言回應，位於鶯歌區中正一路264號前之交通事故，已由本分隊鶯歌車禍處理小組專責處理。