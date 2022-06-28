台中市政府6月24日至25日於市府廣場舉辦台中國際會展中心簽梁活動，昨日適逢週六，許多民眾一早頂著艷陽到市府廣場表達支持，除有家庭攜老扶幼，還有不少企業、社團組團到場，外國朋友也來共襄盛舉。昨日接近中午時分，市長盧秀燕突然帶著家中毛小孩「路易」驚喜現身，民眾紛紛開心合影，氣氛溫馨。

盧市長愛犬-路易-將小腳印印在簽名旁邊 /台中市政府經濟發展局提供

盧市長抱愛犬現身共享簽梁喜悅 /台中市政府經濟發展局提供

經發局表示，昨日為簽梁第二天，民眾依舊熱情不減，近中午已湧入逾千人，下午下起滂沱大雨，仍澆不熄民眾熱情，堅持雨中簽梁。另有企業團體趁週六起個大早到現場排隊，表示非常期待台中擁有自己的國際會展場館，能將優秀產品行銷世界；還有跆拳道社老師特別帶領社員小朋友和家長一起留下開心簽梁畫面；北屯區多名里長也興奮組團到場。現場民眾簽梁姿勢、角度及位置，都相當考究，無不希望留下最美好的印記。

經發局長張峯源現場演奏小提琴 /台中市政府經濟發展局提供

外國朋友也來共襄盛舉 /台中市政府經濟發展局提供

小朋友開心簽梁 /台中市政府經濟發展局提供

經發局指出，呼應民眾參與熱情，經發局長張峯源現場演奏小提琴，率領同仁合奏「小手拉大手」，精彩表演引來現場民眾歡呼掌聲。昨日近中午時，盧市長也突然抱著愛犬「路易」驚喜現身，「路易」在小朋友圍觀下將小腳印印在市長簽名旁邊，共享會展中心上梁喜悅，也留下簽梁活動溫馨畫面。

經發局表示，台中國際會展中心自108年3月盧市長拍板動工後，進度相當順利，7月6日即將正式上梁，這兩天民眾簽梁珍貴畫面都將完整保存紀錄，永遠被這座城市記住！