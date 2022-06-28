中市魯肉飯攤命案，警方日前已逮10人，在桃園破獲毒品分裝廠，28日在屏東再逮逞凶4嫌。（陳淑芬攝）

台中市第二市場知名魯肉飯攤在23日清晨鬥毆，來自桃園等地10人圍毆台中黃姓男子等5人造成1死4傷，犯後逃逸。警方日前逮捕游姓男子等5人，循線追緝逃逸犯嫌，在桃園破獲1處K他命菸毒品分裝廠，查扣毛重3公斤的毒煙；警方今天在屏東枋寮再逮駕駛使雙B車逃亡的嫌犯林姓男子等4人，已押返台中偵辦。檢方會同法醫今天解剖，據了解，黃的胸口1處尖銳傷疑為死因，已採檢送驗，釐清案情。

警方昨天晚間循線到桃園，破獲與涉案主嫌林男有關的K他命菸毒品分裝廠，查扣2千多支的毒煙，今天近午在屏東枋寮路段，攔截駕駛雙B轎車逃亡的林男等4人，4人供詞避重就輕，目前已帶返台中進一步偵訊釐清案情。

據了解，來自桃園天道盟正義會的7名惡煞，到中市找3友人，23日晚間到中市夜店狂歡後，清晨6時許到第二市場知名魯肉飯攤吃早餐，中市黃男等5人在聚餐飲酒後，也到店裡吃早餐。

因桃園一方誤認黃是認識友人，詢問過程雙方口角，現場氣氛緊張。隨後，黃男以手機打電話找友人「趕緊來」（吃早餐），對方以為在「撂人」，雙方爆發衝突，混戰中，黃男胸、肩部受傷，2處尖銳傷引發氣、血胸身亡。

台中警方日前到桃園等地逮捕10人，並在桃園地區破獲一處毒品分裝工廠，阻斷相關不法份子金流。其中，游姓男子收押禁見，另3人交保。警方今天中午在屏東逮捕涉嫌動手的林姓嫌犯等4人。全案共掃蕩查獲14名涉案犯嫌及關係人到案。

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