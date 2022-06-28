電價調漲打亂除息腳步，用電大戶電價一口氣就調漲15％，台股聞風色變，重挫逾百點，就連散熱廠建準（2421）及動力-KY（6591）也不敵大盤走弱，除息首日就陷入慘貼息的窘境。

除息旺季到來，散熱廠繼泰碩搶頭香於6月20日先行除息後，建準和動力-KY也跟進在28日除息，息值分別為1.2及4元。

原本市場看好台股重挫後，重新啟動的反彈行情有助於本周除息的表現，不料多方步調卻被27日召開的電價費率審議臨時會打亂，台股應聲倒地，盤中一度見到15375.65的低點，跌點一度達到173.64點，雖然尾盤跌幅收歛以15439.92點作收，但跌點仍達到108.09點。

受到台股不振拖累，散熱廠的填息行情也欲振乏力，建準以35.25元、上漲的0.15元小紅盤開出，一路震盪走低，終場收在34.95元的全日次低點，跌幅0.43％，貼息0.15元；動力-KY早盤雖一度翻紅，但尾盤也不敵賣壓，以全日最低點53.6元作收，下跌2.19％，貼息1.2元。

泰碩、建準和動力-KY的填息路走得顛簸，也讓即將在6月30日接棒除息6元的雙鴻壓力更顯沈重。