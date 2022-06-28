大陸宣布放寬疫情管控隔離措施，提振A股收升。上證指數收高30點，連升4日，重越3,400點關口。市場交投暢旺，兩市成交合計人民幣（以下同）1.22兆元。

上證指數最多跌20點或0.6％，低見3,358點後有買盤，大盤回升，高見3,412點，升32點或0.97％，全日收報3,409點，升30點或0.89％，成交5,255.13億元。

深成指先跌後升，最低見12,718點，跌107點或0.84％，最高見13,001點，漲175點或1.37％，全日收報12,982點，升157點或1.23％，成交6,956.84億元。

滬深300指數報4,490點，升46點或1.04％；創業板指數報2,840點，升9點或0.35％。

各類股普遍上漲，有色金屬、煤炭股升逾2％；石油、化工、電力股升逾1％；房地產、水泥、鋼鐵、金融股回穩。

大陸優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，密切接觸者、入境人員隔離管控時間調整為「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」等。另外，上海迪士尼樂園亦將於6月30日恢復運營。