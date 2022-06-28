闊別兩個多月後，上海迪士尼樂園終於再次重啟開園。6月28日14點，上海迪士尼樂園官宣重新開售門票，並將於6月30日正式開園。

上海迪士尼樂園從3月21日閉園至今已近百天，即將重新開放的消息明顯提振了粉絲們的熱情。在攜程、去哪兒、同程等旅行平台上，「迪士尼」相關即時訪問量暴漲655％，搜索量衝到全國主題公園第一。上海迪士尼周邊酒店也開始走俏，搜索量上漲260％，預訂量較6月27日增長了1.5倍。

此前，上海迪士尼度假區已分步有序開放部分區域。截至發稿，來自旅行平台的資料顯示，近一周上海迪士尼樂園酒店訂單量相較3月閉園前一周，增幅達到360％。

去哪兒CMO黃小傑說，經過疫情考驗，上海迪士尼能夠重裝重啟，是上海恢復日常繁華的一個標誌，預計將帶動暑期旅遊市場迎來強勁反彈。相信迪士尼效應的巨大輻射能力，會進一步帶動上海文旅業復甦，進入為全國文旅市場復甦再注入一劑強心針。