蚊子的嗡嗡聲時常讓人不堪其擾，不過有時拍打蚊子也要注意力道，不然一個不小心，可能反而導致自己受傷。大陸陝西省西安市一名男子近日就因為打蚊子時用力過猛，竟直接把自己的耳膜打破！

據《陝視新聞》報導，周姓男子晚間睡覺時，剛好有一隻蚊子在他耳邊肆無忌憚的飛舞，周男因此用力的賞了自己左耳一巴掌，想要藉此把蚊子打死，沒想到伴隨而來的卻是一陣劇痛，之後出現耳鳴、聽聲音也有一種悶悶的感覺。

周男前往醫院就診後，醫師發現，原來他罹患了外傷性耳膜破裂、傳導性聽力障礙，建議自然復原就好，不過1個月後複診時，周男的症狀仍未好轉，醫師判斷可能是因為破洞太大，經過耳內視鏡的手術修補耳膜，住院休養3個禮拜後，周男的聽力才完全恢復正常。

醫師說明，外傷性耳膜破裂是指耳膜遇到外界空氣猛烈震動時意外破裂的現象，一旦發生應該儘快就醫，期間患者應保持耳朵清潔與乾燥、避免進水，以免症狀進一步惡化。

對此，許多網友紛紛回應「把自己打聾了？」、「肯定是被蚊子的聲音惹怒了，我聽到嗡嗡叫也會抓狂」、「這一巴掌是不是有點太重了？」、「每次一開燈就找不到，一關燈就在耳邊飛來飛去，真的會氣死」。