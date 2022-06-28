大陸外交部發言人趙立堅28日主持例行記者會。針對上周舉行全球發展高層對話會，中方提出全球發展和南南合作基金、全球發展促進中心兩個新概念落地。趙立堅表示，2015年9月，中國國家主席習近平在出席聯合國南南合作圓桌會時，宣布設立南南合作援助基金，支持開發中國家落實2030年可持續發展議程。在此基礎上，為加大對全球發展合作的資源投入，中國政府決定將南南合作援助基金升級為全球發展和南南合作基金，並在已有30億美元的基礎上再增資10億美元，支持開發中國家落實全球發展倡議和可持續發展議程。

趙立堅稱，該基金將主要應用於拓展全球發展領域的周邊合作，重點投向全球發展倡議重點合作領域的專案，支持聯合國發展機構和國際組織發揮作用，為2030年可持續發展議程的落實注入新動力。

趙立堅指出，全球發展促進中心的主要目標是為推動落實全球發展倡議提供行動平台和資源支撐。雙方將圍繞全球發展倡議重點領域，建立由各方參與的專案庫，舉辦全球共用發展行動論壇，為全球發展倡議合作提供智力支持。

趙立堅表示，上述舉措是中方推動全球發展倡議落地，走實務實方案的重要組成部分。相信通過彙聚全球發展共識，動員全球發展資源等，必將為推動落實2030年可持續發展議程，促進全球共同發展作出積極貢獻。