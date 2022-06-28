南韓人氣女團BLACKPINK中的泰籍成員Lisa，出道以來就憑著甜美臉蛋、火辣身材加上精湛的舞技備受海內外粉絲的喜愛，尤其是她那張宛如洋娃娃般的精緻五官，更因此被封為「人間芭比」。近期Lisa前往巴黎參加時尚精品的活動，不過卻被直擊在派對上大跳鋼管舞，性感模樣辣翻全場。

某知名品牌日前在巴黎東京宮博物館舉行2023春夏男裝大秀，其中BLACKPINK中的Lisa是該品牌的全球代言人，深獲創意總監Hedi Slimane的賞識；而Lisa被許多粉絲直擊近日在巴黎看秀，而且在精品活動的秀後派對上，Lisa穿著露背短裙和黑色高跟鞋，模樣非常性感，她雙腿夾著鋼管慢慢旋轉落地，鏡頭外有觀眾呼喊著她的名字為她打氣，場面十分熱絡，不過似乎是落地方式不夠完美，Lisa對著鏡頭比出1的手勢似乎用英文說：「再一次。」

旁邊有人向Lisa說明鋼管舞的要領，Lisa縱身一躍，雙腿夾著鋼管，不忘伸手搖擺，舞姿非常漂亮，引起現場眾人的歡呼。該影片在網路上流傳後引起粉絲熱烈討論「Lisa錄MV的時候學過，mv學的全用上了」、「是不是喝了酒啊」、「我寶有一丟丟搞笑，小屁孩跳鋼管舞的感覺，確實學的都忘完了」

這次遠赴巴黎看秀還發生了一個搞笑烏龍，粉絲想送信給Lisa卻追不上，竟把一旁的朴寶劍誤認為Lisa保全請他轉交信件，而朴寶劍竟也相當認真的回粉絲「To her？」事件曝光後朴寶劍瞬間圈了一堆粉，網友狂讚他超暖。