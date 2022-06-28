雲林縣虎尾鎮大成商工餐飲科學生林汶萱，勇奪荷蘭國際餐飲挑戰賽銀牌。（大成商工提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮大成商工餐飲科學生陳依柔、林汶萱，本月參加「2022荷蘭國際餐飲挑戰賽」，勇奪「動態調酒」金牌及「糖霜餅乾展示」銀牌，校方28日加以表揚，其中陳依柔家境不佳，為改善家計，希望日後開設餐飲酒館，為了實現夢想，經常利用假日自己加強練習，此次得獎對她是很大的鼓勵，讓她對未來充滿希望。

荷蘭美食交流協會舉辦「2022荷蘭國際餐飲挑戰賽」，以指定錄製影片、成品照片、競賽英文食譜方式進行比賽，共有20餘國家選手參賽，競爭激烈，經各國評審進行線上評分，本月26日公布成績，大成商工餐飲科學生陳依柔、林汶萱分別拿下金、銀牌，讓雲林餐飲教學成果登上國際舞台。

拿下「動態調酒」金牌的陳依柔，目前就讀餐飲科2年級，她表示看酒保在吧檯調酒，有如變魔術般，讓她對調酒與飲料調製產生極大興趣，因此選擇就讀餐飲科，未來希望開1家餐飲酒館。

陳依柔說，父親從事板模工作，每天辛苦工作，收入有限，但很支持她開設酒館的理想，為了實現自己的理想、減輕父親的負擔，利用下課後、假日自己加強練習調酒，並在指導老師陳碧瑩悉心教導下，終於在國際比賽拿到好成績。

「糖霜餅乾展示」銀牌選手林汶萱指出，她是1年級學生，練習時間與比賽經驗都比不上學長姐，還好指導老師林采瑩特別加強集訓，針對烘焙類競賽注重獨創性的設計理念，規畫1套完善的訓練課程，讓她能在各國高手中脫穎而出，未來目標是拿下金牌，以答謝老師、學校、家人的支持。