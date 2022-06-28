中南部疫情趨緩，台中市政府宣布從7月18日開始，將恢復國小及公立幼兒園半日實體課。市議員張耀中、羅廷瑋抨擊，此作法恐造成家長接送困擾，且違背中央「與病毒共存」的防疫方向，呼籲重新檢討政策合理性。教育局強調，國、高中暑期輔導原本就是半日，若有營隊等活動也可彈性辦理。

羅廷瑋說，台中市公幼以往暑期托育都是從7月1日開始、每天托育時間從早上8點到下午4點，教育局以一紙公文、限定半日實體課且從7月18日才開始，大大打亂家長的計畫，且其理由為「孩子在學校用餐會增加染疫風險」，實在太牽強。

羅廷瑋強調，從教育局公布此政策後，服務處就接獲許多抱怨，不只家長反彈，學校教師也很無奈，以高中職來說，有些學生通學車程往來就要花費1小時，卻僅上半天課，學習效益太低，且若中午放學後學生在外遊蕩，恐衍生更多問題。

張耀中指出，近來疫情已經趨緩，許多縣市配合暑假，都陸續恢復實體課，有的甚至都開放過夜營隊，台中市教育局卻僅開放學校半日實體課，讓家長必須頂著炎炎烈日奔波接送孩子，且學校與才藝班無法安排完整的課程，根本是做半套且荒唐至極。

張耀中抨擊，台中市教育局的作法無法因時制宜、體恤民情，嚴重影響孩子權益。

教育局表示，過去暑期輔導課本就是半天，為避免學生中午脫口罩用餐、增加感染風險，才規定暑輔課上半天；另若各校友舉辦營隊或團隊活動、幼兒園暑其托育，也建議以半天為原則，若特殊情況可敘明理由並提出防疫計畫報備。

羅廷瑋說，教育局提出的原則、有特殊需求得提防疫計畫報教育局，讓原本的半日課程中又存在整天課程的空間，更讓學校感到左右為難。