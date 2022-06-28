雲豹能源(6869)今(28)日舉行股東會，今年營運五大成長引擎包括，太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能、水處理等。雲豹能源董事長賴勁麟表示，碳中和、永續能源將是未來十年全球趨勢，綠能產業潛力無窮，雲豹能源不僅全力強化企業ESG，更積極開發再生能源發電新樣態，提高台灣綠電供給。

總經理趙書閔表示，雲豹能源今年上半年喜訊不斷，售電業務陸續與Gogoro、國際半導體大廠等企業簽約轉供綠電，雲豹能源所投資之儲能案場也將於下半年動工，同時，煒盛持續參與汙水處理廠案件投標，截至5月底，今年累計營收已達17.24億元，年增898%，接下來，將朝沼氣、地熱等方向評估，拓展再生能源努力不懈。

雲豹能源去年合併營收創下歷史新高，達新台幣21.55億元，年增919%，成長原因除原持有電廠之發電收入及再生能源開發收入增加外，主因為去年底認列台南北門漁電共生123MW戶外案場之工程收入，以及投資儲能子公司台普威、水處理子公司煒盛的營收挹注；合併稅後淨利為新台幣2.3億元，年增26%，每股盈餘2.3元。