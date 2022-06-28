85度C「香檸氣泡咖啡」讓你喝冷飲也能補充維他命C，售價75元。（85度C提供）

炎夏冰飲較勁，不只追求好喝，更要有新意抓住大眾目光，冰咖啡順勢搭上氣泡水熱潮，完美融合吸引年輕客群上門，讓消費者提振精神的同時，也能享受氣泡刺激口腔快感。

怡客咖啡近期聯手悅氏礦泉氣泡水，將氣泡打入咖啡中推「西西里香檸氣泡咖啡」，甘甜氣泡水搭西西里檸檬香氣，微酸感堆疊咖啡口感，讓今夏有了不一樣冰飲新選擇。總經理劉人豪直言「銷量超乎預期，每天至少賣破500杯！新品客群落在16至28歲之間，氣泡刺激性受年輕人愛戴，推出新品後約有7成顧客回購，帶動整體營收2成。」明年夏季有望再推限定氣泡飲。同時，悅氏也同步慶賀此次與怡客的聯名活動，在7月1日至31日期間，只要在悅氏官方商城選購任一產品，單筆訂單隨貨附贈怡客咖啡聯名氣泡飲系列產品買一送一券。

85度C也不約而同推「香檸氣泡咖啡」，使用100％榨取檸檬原汁加入濃醇咖啡，酸甜平衡滿足不嗜甜又想喝飲料的消費者，新品上市後曾創一天銷售3千杯紀錄，不只新客持續上門，也順勢帶動其他品項買氣。