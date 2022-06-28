TOYOTA GAZOO Racing長期投入賽車運動，今年擴大賽車運動版圖，發展亞洲賽車在地文化。和泰汽車作為TOYOTA長期合作夥伴，除了正式成為ROOKIE Racing 2022年賽季的贊助商，也希望借鏡TOYOTA GAZOO Racing投入賽車運動多年的經驗，同步發展台灣在地的賽車文化。

為了能更貼近一線、蒐集更多賽道上的駕駛回饋，TOYOTA社長豐田章男親手打造ROOKIE Racing車隊，除了自身化名「Morizo」作為車隊的首席賽車手，團隊亦秉持著「Making Ever-better Cars」的創隊理念，除了培育新一代的賽車手和技術人員外，也是TOYOTA集團的創新實驗室，透過車手們在賽道上的實際操駕經驗，直接回饋給TOYOTA 技術研發團隊，用以開發出更好、更富駕馭樂趣的車輛。

就在本月初，ROOKIE Racing車隊剛完成日本富士賽道24小時耐久賽，豐田章男與兒子豐田大輔分別駕駛TOYOTA COROLLA H2 CONCEPT氫動力賽車、TOYOTA全新GR86 CNF Concept碳中和燃料動力賽車下場參賽，期盼能透過嚴苛的耐力賽事考驗新能源引擎的潛力，磨練新能源車的研發技術。和泰汽車總經理蘇純興受邀前往富士賽道觀看FUJI 24小時耐久賽，對日本賽事運動所投入的資源與技術也有更深刻的了解與認識，也宣示積極發展台灣在地賽車文化。

今年，和泰汽車宣布在台積極展開TOYOTA GAZOO Racing系列活動。首先登場的是「TOYOTA GAZOO Racing Fan Festival賽道體驗日」，活動將邀請經驗豐富的專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗TOYOTA GR性能車款在賽道上的極致快感，也能順勢精進自身的駕馭技巧。此外，也將首度針對旗下GR SUPRA、GR YARIS以及GR86三台車款，與全美國際AAI Motorsports合作，於台中麗寶國際賽車場舉辦「TOYOTA GAZOO Racing統規挑戰賽」，邀請全台TOYOTA GR車主一同在安全且合法的環境下，自在地享受專業賽事的駕馭體驗。

TOYOTA社長豐田章男（前排右四）、GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）與ROOKIE Racing車隊大合照。（和泰汽車提供）

TOYOTA COROLLA H2 CONCEPT 氫動力賽車比賽期間進站加氫作業。（和泰汽車提供）

TOYOTA社長豐田章男（右）參與日本富士賽道24小時耐久賽。（和泰汽車提供）

關於TOYOTA TAIWAN GR系列活動相關訊息，請密切關注TOYOTA TAIWAN官方粉絲團與TOYOTA 台灣官網公告。TOYOTA GAZOO Racing台灣官方網站（https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/）、TOYOTA TAIWAN官方粉絲團（https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan）。