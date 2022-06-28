TOYOTA GAZOO Racing長期投入賽車運動，今年擴大賽車運動版圖，發展亞洲賽車在地文化。和泰汽車作為TOYOTA長期合作夥伴，除了正式成為ROOKIE Racing 2022年賽季的贊助商，也希望借鏡TOYOTA GAZOO Racing投入賽車運動多年的經驗，同步發展台灣在地的賽車文化。

為了能更貼近一線、蒐集更多賽道上的駕駛回饋，TOYOTA社長豐田章男親手打造ROOKIE Racing車隊，除了自身化名「Morizo」作為車隊的首席賽車手，團隊亦秉持著「Making Ever-better Cars」的創隊理念，除了培育新一代的賽車手和技術人員外，也是TOYOTA集團的創新實驗室，透過車手們在賽道上的實際操駕經驗，直接回饋給TOYOTA 技術研發團隊，用以開發出更好、更富駕馭樂趣的車輛。

就在本月初，ROOKIE Racing車隊剛完成日本富士賽道24小時耐久賽，豐田章男與兒子豐田大輔分別駕駛TOYOTA COROLLA H2 CONCEPT氫動力賽車、TOYOTA全新GR86 CNF Concept碳中和燃料動力賽車下場參賽，期盼能透過嚴苛的耐力賽事考驗新能源引擎的潛力，磨練新能源車的研發技術。和泰汽車總經理蘇純興受邀前往富士賽道觀看FUJI 24小時耐久賽，對日本賽事運動所投入的資源與技術也有更深刻的了解與認識，也宣示積極發展台灣在地賽車文化。

今年，和泰汽車宣布在台積極展開TOYOTA GAZOO Racing系列活動。首先登場的是「TOYOTA GAZOO Racing Fan Festival賽道體驗日」，活動將邀請經驗豐富的專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗TOYOTA GR性能車款在賽道上的極致快感，也能順勢精進自身的駕馭技巧。此外，也將首度針對旗下GR SUPRA、GR YARIS以及GR86三台車款，與全美國際AAI Motorsports合作，於台中麗寶國際賽車場舉辦「TOYOTA GAZOO Racing統規挑戰賽」，邀請全台TOYOTA GR車主一同在安全且合法的環境下，自在地享受專業賽事的駕馭體驗。

TOYOTA社長豐田章男（前排右四）、GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）與ROOKIE Racing車隊大合照。（和泰汽車提供）
TOYOTA社長豐田章男（前排右四）、GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）與ROOKIE Racing車隊大合照。（和泰汽車提供）
TOYOTA COROLLA H2 CONCEPT 氫動力賽車比賽期間進站加氫作業。（和泰汽車提供）
TOYOTA COROLLA H2 CONCEPT 氫動力賽車比賽期間進站加氫作業。（和泰汽車提供）
TOYOTA社長豐田章男（右）參與日本富士賽道24小時耐久賽。（和泰汽車提供）
TOYOTA社長豐田章男（右）參與日本富士賽道24小時耐久賽。（和泰汽車提供）

關於TOYOTA TAIWAN GR系列活動相關訊息，請密切關注TOYOTA TAIWAN官方粉絲團與TOYOTA 台灣官網公告。TOYOTA GAZOO Racing台灣官方網站（https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/）、TOYOTA TAIWAN官方粉絲團（https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan）。

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