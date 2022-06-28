該名男童與隨行醫護人員安置於後甲板並畫設隔離區，全程穿著防護裝備，以避免船艙內密閉空間增加感染風險。（澎湖海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署28日11時許接獲望安衛生所通報，一名12歲男童因感染新冠病毒合併低血氧，急需後送馬公三總分院就醫。巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，緊急派遣線上3503巡防艇趕往救援，於12時許將傷患、家屬及醫護人員送抵馬公港後，順利交由澎湖縣消防局救護車載往醫院。

澎湖海巡隊表示，本案原申請澎湖縣政府所屬的澎興號協助後送，但該船另有任務執行，改轉報第十三巡防區指揮部，由澎湖海巡隊派遣3503巡防艇緊急趕往，依據海巡署艦隊分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情提升執行做法，執行快篩陽性後送案件時，病患與隨行醫護人員以安置於後甲板並畫設隔離區，全程穿著防護裝備，以避免船艙內密閉空間增加感染風險。

另同步通報金馬澎分署第七岸巡隊望安安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處，12時許將傷患、家屬及醫護人員等三人，以最大安全速率送抵馬公港，交由消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。