財政部關務署表示，為優化通關環境，提供更便捷的服務，海關「物聯網全時監控計畫」經多年籌備建置，111年7月1日將於台中關展開試辦，進入物聯網時代，必將共創公私雙贏。

關務署說明，「物聯網全時監控計畫」運用即時追蹤裝置(含車載機及車機封條)強化貨物移動安全，相關設備產業標準採開放式設計，具擴展性，得外接各式延伸模組，滿足公私部門針對不同貨物之移運管理需求；未來將進一步建立貨物保全載運能量，形成貨物保全供應鏈，提供公私部門貨物移運安全服務，令設備投資效益最大化，貨物安全移運服務取得成本亦可有效降低，嘉惠供應鏈各方參與者。

關務署進一步表示，為提供業者充裕時間適應新措施，本次試辦採分區分階段上線方式辦理，由台中關率先展開，接續納入基隆關、高雄關及台北關。試辦期間將採雙軌併行機制，現行須加封電子封條之貨櫃，應另行加封車機封條始得出區。

關務署最後表示，業者於安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃(箱)保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物進行有效監管，保障合法業者。