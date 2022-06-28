台東縣議會原住民籍縣議員，28日發表反對平埔族納入平地原住民之共同聲明。（莊哲權攝）

西拉雅族群（平埔族）爭取納入「平地原住民」，台東縣議會8位原住民籍議員今天發表共同聲明表示反對，議員認為若釋憲通過，並加消滅現有原住民族群的文化特殊性、珍貴性，嚴重影響目前法定16族原住民族群之權益，建行政院另成立平埔原住民族委員會。

憲法法庭28日召開「西拉雅族群正名」，並納入「平地原住民」案的言詞辯論庭，台東縣議會原住民籍議員由副議長林琮翰帶領楊秋珍、章正輝、高美珠、楊清順、尤忠正、鄭崗山、方賢仁等8位議員發表反對「平埔族變平地原住民」共同聲明，而無黨籍漢人縣議員林參天也出席表達支持「平埔族變原住民」。

林琮翰表示，若貿然讓已漢化的平埔族群納入，將直接扼殺現有平地原住民族群，並且稀釋其特殊性、珍貴性，加速消滅原住民的特殊性，並且嚴重影響現有16個法定原住民族群的權益。

林琮翰說，不否認平埔族群是原住民族的1支，但目前原住民總數約58萬餘人，推估平埔族人約107萬人，未來平埔族人透過人數絕對優勢取得參政席，並掌握主導各項原住民法案之修改，進而將所有原住民族「平埔化」，也就等於消滅原住民族群。

阿美族縣議員高美珠則建議，可循客委會方式另立平埔族委員會，來發展振復平埔文化。

聲明書中提到，目前國家對於原住民族的區域、劃分及認定承襲日本統治時期，日本政府將原住民族分為「熟番」及「生番」，並採取不同的對待管理模式。

「熟番」指現行的平埔族群，因為與漢人通婚及漢化程度高，被歸類為「皇民化」對象；而「生番」則多指現行16族原住民族群，高度保有自己的語言、文化，不輕易因執政者的壓迫而改變放棄原有生活態樣，而被日本政府認定必須用特殊「理蕃政策」對待之族群。

林參天則指出，平埔族就是原住民的親兄弟，原住民應該要接納，不要把他遺落街頭，如果擔心現有的資源被稀釋，就應該把餅做大，而不是排擠，例如增加預算，增加立委席次等。