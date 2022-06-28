國民黨基隆市長參選人謝國樑28日發表交通相關政見，他指出，基隆的交通政策需顧及基隆廣大通勤族的權益，同時也須評估對經濟發展及安全的影響。透過他推出的「交通三箭」及「兩個優先」政策，希望全面性升級基隆的交通。對謝國樑提出的政見，已經宣布參選基隆市長的蔡適應、陳薇仲及黃希賢，各自提出了不同想法。

謝國樑提出的第一箭，是透過基隆捷運的開發，規劃以捷運沿線進行TOD、聯開建設，做為串聯基隆科學園區帶動河谷廊帶開發動能。第二箭則是規畫於校舍、行政大樓等公有地下空間增設地下停車場。第三箭則是希望在保留台鐵的前提下，將基隆捷運的第二階段，繞行安樂與中山區，帶動地方發展。另外，謝國樑也布望推動電動公車、捷運先導公車等兩個優先，並表示將爭取1280月票「首都通」方案，減輕通勤民眾負擔。

陳薇仲表示，捷運政策首重採納通勤族經驗與市民需求，需要嚴謹可行性評估並考慮營運與財務規劃。另外，公車路線乃至周遭公共設施規畫也應以通勤族需求為主要考量。

無黨籍基隆市長參選人黃希賢則指出，怎麼解決現階段通勤及市區內交通才是最貼近民眾的政策。他表示他最早提出「基隆版1280月票」政見，也提出市區內觀光巴士及停車空間的規畫構想。

民進黨基隆市長參選人蔡適應並未對謝國樑提出的政見發表回應，但蔡適應表示，今年3月由他與基隆市長林右昌共同爭取的城際快捷公車1813D，自7月起，周一到周五將再增加往返八班次，總班次達58班次，讓更多通勤通學民眾更加方便。

陳薇仲及黃希賢都表示，希望能夠早日進行基隆市長參選人的深度市政辯論，讓市民能夠更理解各參選人的想法和對市政的未來擘畫。