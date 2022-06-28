中央今（28日）宣布宜蘭縣新增870個確診者，並新增3名死亡個案；縣長林姿妙表示，再過3天就是暑假，請各校於7月1日至8月31日期間，遵守「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」規定，維護校園安全，讓縣內學童度過平安、快樂的暑假。

縣府教育處長王泓翔表示，暑假將近，為維護校園安全，公告「宜蘭縣校園暑期教學活動防疫指引」，包含各校如規劃辦理跨縣市戶外教育、校外教學或暑期育樂營隊，應配合中央流行疫情指揮中心校園防疫管理指引規範辦理。

而暑假期間各校依原定期程辦理課程或活動，應先取得家長同意，避免在校脫口罩用餐、落實各項防疫措施，參加人員也要在出發前做好自主健康管理，並維持個人良好衛生習慣。

另外，王泓翔也指出，學校對於學生的關懷不會因為暑假間斷，請校方持續注意學生有無受虐、性侵害、兒少未獲妥善照顧、家庭暴力等情事發生；若知悉有上述情況，請學校人員立即通報。

疫情部份，今日新增3名死亡個案，年齡介於67歲至90歲之間，為2名男性、1名女性，3人皆有慢性病史，1人住在長期照顧機構；其中1人施打1劑疫苗、2人施打3劑。3人分別於5月18日至6月21日期間確診，不幸病逝。

校園疫情方面，今日新增確診學生145人、教職員工21人，累計10353位學生、1128位教職員確診。衛生局局長徐迺維表示，第18波學童快打站在7月2日起提供服務，請家長配合、鼓勵孩童前往施打，增加保護力。