外傳台積電2奈米廠將設置在台中科學園區擴建二期，而科技部中部科學園區今天送審「台中園區擴建二期開發計畫」環評說明書，會中有委員提及，本案開發面積接近二階環評門檻的100公頃，開發單位應評估自願進入二階環評。

開發單位表示，由於目前可引進半導體產業的用地無法滿足商用地需求，本計畫預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，以因應產業布叵用地需求，並擴大台灣整體科技發展動能，維持半導體產業全球競爭力。

開發單位指出，本案需求面積約94.62公頃，其中包括半導體最先進製程的4座廠房、52公頃；至於外界關注的用水及用電，預計2035年非生活用水使用100％再生水，用電的部分則在量產後使用25％的再生能源，並在2030年取得40％、2050年達到100％再生能源。

環評委員李育明認為，本案開發面積已達94公頃餘，接近二階環評的100公頃門檻，應考慮縮小面積或自願進入二階環評；開發單位說，雖然整體開發面積達94.62公頃，但其中有23.1公頃為公共施、16公頃為綠帶及公園，且開發強度控制在最低外，汙染增量及空汙也全數抵減，可以把影響降到最低。

但最後專案小組要求開發單位應評估縮減開發規模及降低用水量、用電量可能性等，並補充擴建二期計畫空氣污染物排放量增量抵換計畫之具體內容等後補正再審。