新竹市長林智堅（右二）與副市長沈慧虹（右一）28日共同至關埔國小了解新建教室工程進度。（陳育賢攝）

為紓解新竹市關埔地區的就學需求，市府在關埔國小再新建高年級一般教室22間、專科教室11間，目前工程進度已達97％，今年9月的新學年可如期完工啟用，屆時可迎接350名高年級學生，全校學生將達2300人。

市府表示，關埔國小高年級校舍完工後，將完整串聯幼兒園與低中高年級校舍，提供未來全校共2300位學生完整的活動範圍。高年級校舍群延續中低年級設計理念，打破傳統校園的水平環境，設計垂直空間，讓孩子可一路從1樓奔跑至頂樓，遠眺大霸尖山。

市長林智堅今天特別與副市長沈慧虹共同前往了解校舍工程進度，踏上大階梯就更可清楚看見關埔整體校舍絕美的起伏稜線，在周遭大樓林立下，宛如森林般的祕境，讓孩子可盡情探索、奔跑。

工務處指出，關埔國小戶外、室內空間1比1，設計方向特別將校園打造成遊戲場，高年級校舍延續中低年級校舍理念，設計仿丘陵地形，透過高低起伏的「山谷走廊」連結流線型教室，走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從1樓奔跑至3樓的「山稜屋頂」，打破傳統空間限制，讓屋頂變成孩子的活動場域。

教育處表示，此次為高年級打造全新22間一般教室，11間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一。整體校舍延續1期工程理念，採低密度、開放的群落式建築，黃、綠、黑色為主體設計。

高年級班群鼓勵孩子發展群體關係，戶外教學區讓學習變得更多元，屋頂層有足夠的活動平台，如人工草皮跑道、戶外大階梯空間、運動地墊等，有如綿延山中的水流綠帶，彈性的空間，留下更多空白讓高年級生發揮。

市府表示，關埔國小是全台少子化浪潮中，少見的「新建學校」，該校建築3年來屢獲國內外大獎肯定，校舍突破校園框架，捨棄圍牆、以小樹林包圍校園，因設計獨特，關埔國小1期工程更有最美5景，包括天井桂竹林、樹網吊床、零距離溜滑梯、流線型教室、跳舞草坪。