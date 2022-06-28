臺大雲林分院神經外科醫師何御彰在團隊成員及先進設備協助下，為女孩切除７公分腦瘤，未傷及任何神經，女孩2周後順利出院。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院神經醫學中心團隊成員有神經內外科、小兒神經科、神經放射科、復健科醫師。（周麗蘭攝）

雲林縣1名13歲女孩原本有間歇性頭痛，平時吃止痛藥不以為意，去年底突然劇痛、嘔吐送臺大雲林分院急救，在檢查過程失去意識，斷層掃描赫然發現是1顆巨型腦瘤壓迫腦室，神經醫學中心團隊開刀10小時小心取出腦瘤，未傷及任何神經，女孩開刀2周後恢復。

臺大雲林分院神經外科醫師何御彰指出，該名國中生長期有間歇性的輕微頭痛，因突發劇烈頭痛、暈眩、持續性嘔吐到該院急診室就醫，檢查途中意識逐漸昏迷，緊急插管急救。

何御彰表示，電腦斷層發現女孩的腦室被一顆7公分巨瘤撐大壓迫，導致腦脊髓液無法排出，引起急性水腦，危及性命，緊急搶救時以內視鏡切片並引流，急症隔天就穩定，切片結果是良性腦瘤，若不切除可能壓迫腦幹，而兒童腦瘤手術棘手，必須精準否則可能傷及神經功能。

所幸臺大雲林分院擁有最新型手術顯微鏡，清楚放大手術視野以利移除腫瘤，過程中輔以導航定位系統及術中螢光顯影技術，更精確地把腫瘤從正常腦組織區分開來，完全未傷及腦組織，歷經10小時手術，女孩2周後出院。

何御彰醫師指出，兒童族群腦瘤的發生率約為每年每10萬人口2至5人，雖然發生率不高但卻常造成孩童及父母很大心理負擔。兒童腦瘤的分類也非常複雜，治療方式取決於許多因素，原則上以最小損傷到神經功能的方式盡量切除。

何御彰說，7公分大腫瘤不是短短幾個月長成，慢慢撐大腦室，以致患者不太有感，甚至腦壓與身體已達成某種程度的和諧，直到臨界點阻塞腦脊髓液排出才引發劇烈頭痛。

他表示，大部分的頭痛是無礙的，若家長無法判斷可求助醫師判斷，像是睡眠中被頭痛醒、頭痛程度及頻率增加、不太不穩等、難以停止的嘔吐，以免延誤治療。