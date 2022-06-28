中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日下午突然現身疾管署記者室，針對台灣白帶魚、竹筴魚先後被中國大陸驗出外包裝殘留新冠病毒，說明後續查驗結果，被問到資深媒體人周玉蔻昨爆料他「確定選台北市長」，陳時中則回應「那個另外再說，我跟她完全沒有談論過這件事」。有網友高喊支持他出來選，「讓人民用選票好好打一下臉」。

陳時中先強調已採驗的34支塗抹檢體，檢驗結果今天出爐，全數為陰性，也呼籲中國大陸在沒有確切證據之前，應先將內部疫情管理做得更貼切，而不是用無端的理由祭出貿易障礙。對於周玉蔻爆料他「確定將身披綠袍出征台北市長選戰」，陳時中一聽完後秒回，「那個另外再說，我跟她完全沒有談論過這件事」。

陳時中也強調，對於外界的各種猜測（選舉）、流言，每個人在每段時間都有他的職務，以及相關該做的事，而身為指揮官、部長，就是要把這樣的角色扮演好，盡力把每件事都做好。

陳時中的回應曝光後，許多網友在網路論壇紛紛留言表示「之前說沒要選的果然都會選」、「我還怕他不選，出來一定被蔣萬安屌打」、「先辭職，再去選！」、「台北大型智力測驗要開始了」、「支持出來選！讓人民用選票好好打一下臉」、「醉翁之意不在酒…在總統」、「光明磊落、大方乾脆一點」。