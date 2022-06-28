英國首相強森28日與日本首相岸田文雄在德國七大工業國（G7）峰會期間舉行會談時表示，將從29日起撤銷福島核事故後對福島縣產食品實施的進口限制。

日本2011年發生311地震，並引發福島核電廠事故。為此，許多國家對日本福島等地所生產的食品安全存疑、實施嚴格進口管制，英國也是其中之一。台灣已於2月解除福島5縣食品進口禁令。

5月4日，英國首相辦公室宣布，擬廢除包括日本福島縣產菇類和部分水產品，以及宮城縣產山菜類等的放射性物質檢測義務，共涵蓋日本9個縣的23品項食品。