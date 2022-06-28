英國首相強森28日與日本首相岸田文雄在德國七大工業國（G7）峰會期間舉行會談時表示，將從29日起撤銷福島核事故後對福島縣產食品實施的進口限制。
日本2011年發生311地震，並引發福島核電廠事故。為此，許多國家對日本福島等地所生產的食品安全存疑、實施嚴格進口管制，英國也是其中之一。台灣已於2月解除福島5縣食品進口禁令。
5月4日，英國首相辦公室宣布，擬廢除包括日本福島縣產菇類和部分水產品，以及宮城縣產山菜類等的放射性物質檢測義務，共涵蓋日本9個縣的23品項食品。
英國首相強森28日與日本首相岸田文雄在德國七大工業國（G7）峰會期間舉行會談時表示，將從29日起撤銷福島核事故後對福島縣產食品實施的進口限制。
日本2011年發生311地震，並引發福島核電廠事故。為此，許多國家對日本福島等地所生產的食品安全存疑、實施嚴格進口管制，英國也是其中之一。台灣已於2月解除福島5縣食品進口禁令。
5月4日，英國首相辦公室宣布，擬廢除包括日本福島縣產菇類和部分水產品，以及宮城縣產山菜類等的放射性物質檢測義務，共涵蓋日本9個縣的23品項食品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。