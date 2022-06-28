陽明昨除息股價攻漲停，今日持續上漲，收盤大漲6.5%、收在91.7元，長榮明天（29日）除息18元，市場也寄予填息的厚望。專家表示，全球海運二哥馬士基上周示警，貨櫃景氣最快可能在8月出現反轉，台灣貨櫃三雄股價重挫，波段大跌30%，長榮、陽明已提前把殖利率18％～20％跌掉，就是融資殺的。由於目前長榮融資使用率僅 10％，回到 2020 年年底價位20元相對水準，因此看好長榮周三可望發動填息行情。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）上周提到，全球化並未瓦解，對於全球貿易長期持續看漲，不過他也警告，貨櫃運輸景氣反轉將會來得又急又快，最快可能8月就會出現。

Soren Skou一句話示警，自家公司馬士基股價單周逆勢上漲3.45%，德國的赫伯羅特小漲0.23%，亞洲的商船三井跌2.1%、川崎汽船跌8.05%、日本郵船跌1.93%；反觀台灣貨櫃三雄股價殺得最兇，跌幅30%超越歐亞等航運股。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，貨櫃輪長榮 、陽明在除息前殺融資，血流成河不合理。6 月來融資分別大減 7.8 萬張及 5.1 萬張。

他分析，長榮去年股價在200 元附近，融資最多高達34 萬張，現在只剩下14 萬張，暴減 20 萬張，融資使用率僅 10％，長榮融資回到 2020 年年底價位 20 元相對水準，但 2022 年預估 EPS 60 元以上，對比2020 年EPS僅5 元，今年 EPS 是兩年前的 12 倍，卻不敢用融資操作長榮，顯然散戶被馬士基示警運價看跌的消息嚇壞了。

蔡明彰說，與長榮同屬海洋聯盟的中國大陸中遠海控，在馬士基示警的同樣 6 月以來，其股價從 16 元人民幣跌到目前的13.8 元（27日收盤價），波段下跌 14％，但長榮波段重挫35％，陽明跌 24％，萬海跌31％，意味著長榮、陽明已提前把殖利率18％～20％跌掉了，就是融資殺的。他預期，在陽明除息大漲後，周三長榮除息也可望發動填息行情。

陽明繼昨除息攻上漲停後，今（28日）股價續揚，終場暴漲6.5%，收在91.7元，長榮今收在平盤價108.5元，明除息18元，開盤價為90.5元，填息之路備受市場期待。