國民黨今天發出公告，今年全代會確定於8月28日在桃園巨蛋舉辦。公告中表示，這是全代會討論「現階段政治任務」，各級黨部黨員有重要具體意見或建議，由各級黨部彙整，或透過網路提出。

不過公告中也強調，全代會最後舉辦地點，「以正式通知為準」。