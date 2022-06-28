國民黨今發公告 今年全代會桃園巨蛋登場 17:292022/06/28 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨今天發出公告，今年全代會確定於8月28日在桃園巨蛋舉辦。公告中表示，這是全代會討論「現階段政治任務」，各級黨部黨員有重要具體意見或建議，由各級黨部彙整，或透過網路提出。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今天發出公告，今年全代會確定於8月28日在桃園巨蛋舉辦。公告中表示，這是全代會討論「現階段政治任務」，各級黨部黨員有重要具體意見或建議，由各級黨部彙整，或透過網路提出。 不過公告中也強調，全代會最後舉辦地點，「以正式通知為準」。 國民黨批政府行政怠惰 疫苗受害救濟無門 遠征世運會 女子拔河拚5連霸 國民黨批蔡政府欠電 籲凍漲民生電價 #全代會 #國民黨 #桃園巨蛋 #舉辦 #公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨嘉義縣混沌 苗澎難產 04:102022/06/28 政治要聞 名間鄉國際手搖飲創意大賽 8月20日總決賽 19:422022/06/27 寶島 海納百川》用民調提名參選人的盲點（林公正） 11:522022/06/27 海納百川 朱立倫兩岸論述挨批 黃介正說出老實話 14:502022/06/28 政治 新故鄉動員令》遊客朝聖 卡里善之樹超人氣 帶動文創市集 04:102022/06/27 地方新聞 三家上市法說 7月登場 04:102022/06/27 投資理財 他憂「國民黨選戰兩頭空」 港媒更爆出1警訊 16:462022/06/27 政治 香港高等法院公告 中國恒大被呈請清算 17:092022/06/27 兩岸 安永 為企業健檢ESG競爭力 04:102022/06/28 全球財經 樓下就是派出所！新北中正橋社宅70戶完工 6月底公告招租 13:392022/06/27 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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