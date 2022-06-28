誠品行旅首度攜手台灣百年羽絨企業合隆羽藏與2020東京奧運中華代表團進場戰袍服裝設計師 JUST IN XX周裕穎，以實際行動實踐在飯店場域內的全循環，以資源回收再造與產品生命週期延伸為主要命題，使用合隆羽藏從旅宿業回收的花布羽絨被與生產邊角料，打造出全台首間「羽後新生｜永續漫遊」主題客房。

旅宿業在永續的道路上，除了減少使用拋棄式備品，為了維護住宿品質而定期汰換的羽絨被枕，在退役之後其實也有重獲新生的可能！台灣百年羽絨企業合隆羽藏，為了實踐飯店場域內的全循環，在台灣設計研究院的輔導下，與永續時尚設計師JUST IN XX周裕穎合作，為二手花布羽絨被找到全新面貌，今年３月於《The Spiral 轉不轉-循環設計展》中，首度展出由再生羽絨衍伸出的永續概念單品，包括沙發、眼罩、地墊、拖鞋等。

７月份更將循環永續單品落實到飯店場域，實現從旅宿業淘汰再回到旅宿業的全循環的概念，首站即由建築師伊東豊雄所設計的綠建築－eslite hotel誠品行旅出發，打造首間「羽後新生｜永續漫遊」再生羽絨主題房。

此房型使用再生羽絨與邊角布料進行設計改造，其中再生羽絨來自合隆羽藏長期從日本旅宿業回收的羽絨花被，遵循GRS認證回收標準，經過拆解、分級、拼裝、水洗，並經過130度高溫蒸汽消毒清潔等嚴格繁複的流程而誕生；邊角料則是工廠生產中不足做為完整商品的剩餘布料，透過永續時尚設計師周裕穎的創意，翻轉出全新客房時尚備品。

設計過程中，除了必須根據布料顏色的屬性分配到適合的商品上，同時也必須考量殘布數量，透過編織、拼接等技法混搭出獨一無二的永續單品。

「羽後新生｜永續漫遊」主題客房整體視覺由設計師延續羽絨的純白色系，營造輕柔舒適的感官饗宴，輔以粉色、藍色系的印花布料點綴，透過不對稱的拼接手法，裝飾於房內的床頭板、燈罩、花器及抱枕，看似兩款截然不同的花色布料，經過設計師周裕穎的拼貼後，碰撞出浪漫柔美的溫暖氣息。除此之外，設計師更應用編織手法並填充再生羽絨，創作出萬用地墊、面紙盒套，蓬鬆柔軟的觸感，展演宛如漫步雲端般的夢幻享受。