砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊（5222），28日召開股東會，通過配息3.5元，並完成董事改選。董事長暨總經理張全生表示，隨著缺料全面排除，接下來出貨將陸續補回來，預期今年營運較去年成長，二廠最快7月底加入生產行列。

全訊的國防相關產品占營收比重逾八成，目前國內國防產品訂單能見度已達2024年，為公司營運主要成長動能之一。由於國防相關產品多由政府相關單位主導，以複數年技術標方式進行採購，並依標案交貨排程進行出貨，中長期角度來看，整體營收、獲利相較同業穩健，較不受外在景氣及經濟環境影響。法人預期，全訊接下來營收將可望逐季走強。

張全生指出，今年第一季業績表現欠佳，主要是受到缺料所影響，但隨著缺料狀況已全面排除，接下來出貨會陸續補回來，預期今年營運表現會較去年更上一層樓。雖然人力仍略有受到疫情影響，但力拚出貨順暢。針對新廠進度，張全生預估，最快7月底、8月初就會完工，並開始加入生產行列。

全訊股東會也完成董事改選，新任董事為張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、郭麗珍；新任獨立董事為方平煌、洪瑤、王天津、李秉直。