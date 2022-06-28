韓國媒體The Elec報導，三星將於第三季生產89吋Micro LED電視，售價將突破1億韓元（折合新台幣約230萬元、8萬美元），友達、錼創將分別供應LTPS TFT基板、LED晶片，該款電視雖因新冠肺炎疫情及良率問題而延後，但三星今年仍計畫推出三款Micro LED電視，包括89吋、101吋、114吋。

三星為錼創第一大股東暨第一大客戶，持有股權占增資前股本逾20％，營收占比達60％以上，錼創及子公司擁有巨量轉移、巨量修補、巨量檢測等相關技術，為全球首家量產Micro LED業者，2014年成立以來積極投入研發，其新創公司的特性。2021年底帳上累積虧損達46.85億元，該公司最快將於第三季登板，成為首家創新板第一上市公司。

據韓媒報導，三星將於第三季生產89吋LTPS TFT基板的Micro LED電視，預計2022年底問世，售價將突破1億韓元，據韓媒披露，友達將供應LTPS TFT基板，錼創科技將提供LED晶片，三星顯示器將持續開發三星電子Micro LED電視所需的LTPS TFT基板，未來三星顯示器亦可望加入供貨行列。

三星2022年將推出89吋、101吋、114吋Micro LED電視，89吋受到良率、新冠肺炎疫情影響，從5月推遲，至於定價方面，101吋、114吋的Micro LED電視定價分別為9萬美元、10萬美元，以目前的匯率計算，均價格不斐，現階段仍屬於小眾市場，但足以讓三星秀技術肌肉。