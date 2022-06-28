財政部關務署表示，為了優化通關環境提供更便捷的服務，海關「物聯網全時監控計畫」自今年7月1日於台中關試辦。

「物聯網全時監控計畫」主要是運用即時追蹤裝置（含車載機及車機封條）強化貨物移動安全，透過相關設備產業標準採開放式設計，可外接各式延伸模組，滿足公私部門針對不同貨物移運管理需求，例如：公部門可掌握貨物運送時間與地點。

未來海關將進一步建立貨物保全載運能量，形成貨物保全供應鏈，提供公私部門貨物移運安全服務，令設備投資效益最大化，貨物安全移運服務取得成本亦可有效降低。

關務署表示，為了提供業者充裕時間適應新措施，本次試辦採分區分階段上線方式辦理，由關務署台中關率先展開，後續則為基隆關、高雄關及台北關。

試辦期間將採雙軌併行機制，現行須加封電子封條貨櫃，應另行加封車機封條才能出區。

關務署認為，業者於安裝即時追蹤裝置後其貨物動態及貨櫃保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物。

關務署指出，業者於安裝即時追蹤裝置後，其貨物動態及貨櫃保全狀態皆可由海關即時監控，走私風險相對降低，海關可將查核資源集中鎖定高風險貨物進行有效監管。為了鼓勵業者參與強化貨物移運安全，海關將進一步研議相關獎勵措施，減輕業者資金負擔。

官員表示，現階段雖尚未強制業者加入，目前採獎勵措施，初步計畫在2023年、2024年兩年提供業者補助，只要業者加裝即時追蹤系統（每輛車加裝成本約2萬元）且拖運次數達到十次以上，每台車可獲1萬元補助，等於是補助一半，有效減輕業者負擔。

關務署預計，首年（2023年）限額補助900輛，預計將爭取900萬元預算，若參與情形踴躍，也會適度增加名額。至於第二年（2024年）則依預算與實際情況而定。

不過，業者如果願意在試辦期間參與，官員強調，未來申請獎勵都會有正面幫助。