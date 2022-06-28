美國SelectUSA高峰會，李長榮化工以台灣半導體化學品重要企業代表獲邀演講，分享製造業在美投資之優勢，提供先進者經驗傳授，同場演講者包含來自豐田汽車、歐洲最大銅生產商Aurubis、及加拿大交通運輸設備跨國製造商Bombardier等企業高階主管。

李長榮化工（以下簡稱榮化）指出，隨著美國近年推動本土供應鏈韌性相關政策，招募全球半導體生態系關鍵企業投資美國，該公司也跟隨產業整體的擴大布局，於2021年赴美國亞利桑那州投資設廠，激發價值鏈上下游更多交流合作。

榮化擁有製造引領同業的高純度異丙醇技術，為少數可供應5奈米以下先進製程清洗用化學品EIPA的廠商之一，成為全球半導體供應鏈的關鍵角色。近年更投入大量資源研發，推出全球獨創「EIPA雙循環回收」技術，為半導體產業實現2050碳中和目標的重要推手。

因應美國政府近年積極扶持半導體在地供應鏈以強化產業韌性政策，台灣半導體晶圓產業大幅進軍美國設廠，擴大雙邊合作關係，榮化也在2021年宣布投資1億美元新建亞利桑那州廠房，協助建構美國半導體供應鏈產業韌性。

榮化投資北美已有多年基礎，最早於2004年美國德州設立第一間工廠，於加州也設立有研發基地，2021年開展亞利桑那州廠的計畫預計在2024年完工營運。除此之外，該公司目前在加拿大的生質研發中心，使用玉米糖漿及獨有的發酵技術，已成功推出生質琥珀酸製成的咖啡杯塑膠淋膜，應用於北美重要連鎖咖啡品牌。