大陸房市低迷，繼河南有建商以「小麥換房」、「大蒜換房」做噱頭促銷後，南京又有建案推出「西瓜換房」活動，以高價收購西瓜抵扣頭期款。

新城控股的新城·雲漾濱江項目推出「西瓜換房，最高抵10萬元」活動。在2022年6月28日至7月15日期間，建商以10元（人民幣，下同）一斤的價格收購西瓜以抵扣房款，每套房收購上限為10000斤，最高可換10萬元。該建案顧問表示，西瓜抵扣房款活動屬實，但具體如何操作還沒通知到他們。

此前，河南商丘市民權縣和開封市杞縣，推出以高於市價收購小麥和大蒜抵扣頭期款的活動。但6月22日，上述兩個活動突然被叫停。

《中國商報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，雖然活動被叫停，但房企不要氣餒。既然建商已借此事進行了一波宣傳，後續可借此做些其他工作，如從購房角度保障好農戶的購房權益，主動讓利給農戶，相信可以獲得較好的社會評價。

他建議地方政府發揮一定的作用。既然農民有可出售的小麥，也有一定的購房意願，地方政府就需要在這個過程中搭建更好的橋梁，既保障糧食交易的安全，也促進住房市場的活躍。