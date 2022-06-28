BWF超級750系列馬來西亞羽球公開賽會內賽首日，台灣選手首位登場的男單一哥周天成，31分鐘便以21比16、21比9擊退加拿大華裔選手楊燦，不但收下對戰3連勝也搶進本賽男單16強，稍後男雙李洋／王齊麟也會出賽。

周天成首局開局打出3比0攻勢給對手下馬威，並一路保持領先，期間楊燦兩度追到只剩1分差，但周天成都能再度拉開，並以11比7進入技術暫停，回到場上後周天成繼續壓制楊燦，歷時15分鐘左右先下一局。

換邊後周天成在逆風場對抗楊燦，在1比1後周天成連贏5分擴大分差，技術暫停前取得11比6領先，回來後周天成領先保險越來越多，這局讓楊燦得分停留在個位數，最終直落二取勝也有在丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）訓練營一起訓練的楊燦，周天成在贏得勝利後，高舉雙手吶喊、與球迷互動。

女單戴資穎、男單王子維及男雙盧敬堯／楊博涵都是明天才會亮相首輪32強賽事，盧敬堯／楊博涵是C-2球場最後一場賽事，王子維、戴資穎在C-3球場先後出賽，王子維是該場地第4場賽事，小戴則是第5場賽事。