左鎮化石園區7月2日起攜手國內古生物昆蟲專家和標本收藏館，推出「蟲‧新視界」展覽，以「巨大化昆蟲」為主角，遊客可透過昆蟲視角認識大自然。（曹婷婷攝）

左鎮化石園區7月2日起推出「蟲‧新視界」展覽。（曹婷婷攝）

近日台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」掀起朝聖殭屍熱潮，左鎮化石園區7月2日起攜手國內古生物昆蟲專家和標本收藏館，推出「蟲‧新視界」展覽，以「巨大化昆蟲」營造大自然環境沉浸式體驗的情境，「來台南不只看殭屍，昆蟲也很有看頭！」

左鎮化石園區「蟲‧新視界」特展共展出25種類約110件昆蟲標本，展場布置讓遊客彷彿走進草叢情境，巨大的甲蟲、蜘蛛、蝴蝶俯瞰人們，遊客彷彿被「縮小燈」縮小，同時以9大單元串起展覽主題，包括「昆蟲的古往今來」、「昆蟲與它們的親戚」、「我不是昆蟲」、「昆蟲超能力」等，相當引人入勝。

館方說明，「昆蟲超能力」展示一些像是能入藥的昆蟲、具有高超偽裝術、隱身術的昆蟲、醫療用的蟲類、協助刑警判斷人類死亡時間的昆蟲等科普知識，「冷知識」肯定能讓不少民眾刷新對昆蟲的想像。

其中，展場也有不少「亮點」，赫克力士長戟大兜蟲，體長17公分，是全世界最大的甲蟲之一；彩虹鍬形蟲全身包覆金屬光澤，顏色千變萬化，被稱為是世界上最漂亮的甲蟲。

左鎮化石園區統計，從2019年5月開館以來，今年4月入館人數已經突破百萬人次，雖然今年受到全台疫情嚴峻受到影響，遊客量一度下滑，但近期已略為回升，周末入館人次約為1200人至1600人之間，平日也有2、300人入館參觀。迎接暑假推出的「蟲‧新視界」特展，展期將持續至明年5月16日。