桃園市101歲張姓婦人因重度失智住在安養院，不過去年8月起陸續接獲桃園地院3度通知被抽到國民法官。女兒稱，向地院投訴卻無用。對此桃園地院回應，目前還在清查是否有無此事。

張姓婦人女兒向媒體投訴，指去年8月收到桃園地院通知，稱張姓婦人被抽到國民法官。但母親已經重度失智，她向法院回函後，卻再度收到通知。她致電桃園地院想要說明，法院卻未重視，甚至前幾天又收到通知要求母親到法院報到。

對此桃園地院回應，因中籤人數眾多，目前還在清查、釐清是否有無此事。