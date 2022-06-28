女星丫頭（詹子晴）2年前與警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）登記結婚，成為幸福的人妻，近日她在社群平台分享兩張翻攝電視節目的畫面，透露丈夫有個「歷史課本人物」的爺爺，大有來頭的家世跟著曝光。

丫頭儘管忙於演藝工作和副業，仍會抽空更新社群平台，IG擁有58.7萬粉絲。今（28日）她在限時動態PO電視節目正在介紹「特務局長王魯翹」的畫面，隔著螢幕驚呼：「是爺爺！」並附上兩個微笑臉紅的表情符號；下一張照片則是模擬歷史故事的劇情，丫頭這時才揭露丈夫的顯赫家世：「王惟立有一個歷史課本人物的爺爺，有一個警察之光的爸爸」，最後不忘幽默的稱「還有一個娛樂圈小闆娘的老婆」，誇讚丈夫「上輩子一定做很多好事」。

據悉，王魯翹畢業於中美特種技術合作所蘭州訓練班，是前軍統局（現情報局）主持人戴笠局長將軍手下四大金鋼，曾參與刺殺汪精衛、王亞樵，來台後當上臺北市政府警察局少年警察隊隊長、臺北縣警察局局長、臺灣省政府警務處刑事警察大隊大隊長、臺北市政府警察局局長，個性正直、重義，是個赫赫有名的大人物，1974年因車禍去世。