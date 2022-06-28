台芯實業的蜂巢材料製作出的家具外型線條優雅，也是可回收材料，符合國際對環保的標準與要求。（邱立雅攝）

台芯實業股份有限公司是全世界3大專門製造蜂巢材料的企業之一，負責人張志傑於關西小鎮在地耕耘30餘年，利用蜂巢材料的堅固結構及具可伸縮收納的特性，做出吸睛紙家具，銷售地區橫跨歐美、亞洲，IKEA也是客戶之一。接棒的2代張瑋更創立洛陽紙櫃品牌，希望透過創新的設計思維與地方創生機會，將蜂巢材料廣泛應用。

全球吹起永續發展風，參與新竹縣地方創生計畫有成的在地企業台芯實業搭上這股浪流，發展出紙家具等環保產品銷往全球。台芯實業是全世界僅3家專門製造蜂巢材料的企業，利用蜂巢材料堅固結構，如風琴般伸縮收納的特性，製作椅子、貓窩等紙家具。

張志傑表示，產品最初做蜂巢紙，慢慢發展成蜂巢紙板、蜂巢紙家具以及紙棧板。現今蜂巢紙應用廣泛，像是家具裡面的木板也黏貼蜂巢紙，甚至IKEA也有系列蜂巢板家具。目前全球環保潮流訴求可回收材料，運出海外後不必做煙燻處理，除省下環保處理費，還可再回收。

接班的2代張瑋擔任設計師，他解釋，蜂巢造型的類六角形材料在自然環境常見，結構性與延展性強，具有高度支撐與強韌的材料特性，可像一本書一樣合起來，但拉出來可有兩三米長。目前蜂巢結構性商品不限紙張，還包括鋁、竹及紙板。

張瑋表示，未來希望把在地文化帶入不一樣的風氣，創造出在地品牌高度，讓關西鎮不只是仙草，也希望能開闢文創園區，提供共享空間，以推廣紙材運用、設計、美學的人員培養。新竹縣長楊文科28日參觀工廠，了解各式紙家具產品，並體驗紙家具乘坐，讓他直誇「紙做的家具好堅固。」