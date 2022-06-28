土耳其無人機大廠拜卡爾公司( Baykar)表示，他們婉拒了國際眾籌團體的集資，那些錢應做為人道救援工作之用，公司會直接免費提供烏克蘭3架TB2無人機。

路透社報導，TB2無人機在烏克蘭非常受歡迎，因為它有效摧毀了俄羅斯的火砲和裝甲車輛，特別是在戰爭初期，烏克蘭情勢最危急的時候，TB2的傑出表現更顯難能可貴。在烏克蘭，甚至有人為TB2編成了一首充滿愛國精神，以及咒罵俄羅斯的熱門歌曲，歌詞重覆合唱著「拜亞塔」(Bayraktar)，也就是TB2的名字。

一位土耳其高級官員表示，俄羅斯曾向土耳其施壓，希望土耳其不要再向烏克蘭出售 TB2 ，但被土耳其政府拒絕了，因為「拜卡爾公司是私營公司，他們的銷售商品，並非國家間交易。」

土耳其在能源、國防和貿易方面，一直與俄羅斯有著密切聯繫，先不談那些商業貿易，光是土耳其的觀光業，就很大比例依賴著俄羅斯遊客。但是顯然土耳其不願因為俄羅斯的關係，影響自己的軍事商業上的信譽。特別對軍事裝備來說，實戰經驗是非常重要的，土耳其這幾年也特別積極在培養本土的國防工業。

TB2 也曾在敘利亞、伊拉克、利比亞和亞塞拜然、亞美尼亞衝突中現身，特別是亞塞拜然幾乎就是靠著TB2無人機，打贏了亞美尼亞，成為明星級的裝備，推動土耳其軍品的全球國防出口份額。

英文維基百科介紹，《TB2拜亞塔無人機之歌》，是烏克蘭陸軍博羅沃克上校(Taras Borovok)所創作，現年49歲的博羅沃克於2006年退伍，先後擔任電視節目主持人和電影導演。2月24日戰爭爆發後緊急回營參戰，任職烏克蘭陸軍通訊中心。

博羅沃克在接受土耳其媒體採訪時說：「上級知道他在退伍後是在電視台工作，所以他們給我的第1個任務是準備一段關於TB2無人機的戰果影片，好提振士氣，但是我覺得為影片譜上一首歌會更好，所以在2個小時內完成了這首歌。」

歌詞意思大致是：

侵略者來到烏克蘭找我們，他們穿著全新的制服，乘坐新銳的軍車，但是他們現在外觀上有點淒慘....拜亞塔~拜亞塔

俄羅斯坦克躲在灌木叢中，士兵用破鞋裝著他們難喝的湯，但是肉湯在灌木叢裡有點太燙了….拜亞塔~拜亞塔

一群羊(指俄軍)從東方來到我們這裡，想要「建立一個偉大的國家」，但這群羊遇到了最好的牧羊人，那就是….拜亞塔~拜亞塔

他們號稱自己有各種武器，強大的火箭、鋼鐵機器等，我們對此只有一個詞來評論：拜亞塔~拜亞塔

他們想馬上抓住我們，我們先躲藏這群獸人，然後把這群俄國匪徒打上西天，拜亞塔~拜亞塔

俄羅斯警方正在立案調查，卻仍然沒有找到名為「俄西斯」(俄羅斯法西斯)的殺手，這是一個難解的歷史問題…拜亞塔~拜亞塔

克里姆林宮正進行卑劣宣傳，人們被宣傳文字所迷惑，但是他們真該認識的是一個新字： 拜亞塔~拜亞塔

BAYRAKTAR-Official Song (english)

開戰後，這首歌經常在烏克蘭陣營中播放，還被烏克蘭地面部隊評為「幽默奧斯卡獎」。