疫情衝擊，今年暑假許多戶外活動暫停舉辦，為讓青少年能擁有健康、充滿活力的暑假，台中市警察局長蔡蒼柏率少年警察隊、第六分局等單位，到KTV等易衍生青少年偏差行為之營業場所進行宣導，也呼籲青少年不要出入撞球間、PUB、舞廳、限制級電子遊藝等等場所。

台中市警局從7月1日至8月31日執行青春專案，以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、預防犯罪宣導」為三大主軸，採多元化犯罪預防宣導方式。

警方指出，今年因疫情嚴峻，暑期戶外活動減少，擔心青少年無處宣洩精力，全市各分局分別舉辦網路直播、結合線上手遊、有獎徵答等活動，也有的是針對反毒、防詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博主題，辦理繪畫、徵文或宣導圖文等非群聚式主題競賽。

蔡蒼柏強調，為提供「孩子開心、家長安心」的暑假，警察局除結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，並鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，維護身心健全發展，降低被害情事發生。